جوتا يقترب من صلاح ويفك الاشتباك مع سون.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل ديوجو جوتا هدفا مع ليفربول في شباك واتفورد ليفك الاشتباك مع سون هيونج مين لاعب توتنام في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على واتفورد اليوم السبت بهدفين دون رد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

فما هو ترتيب الهدافين بعد تلك المواجهة؟

محمد صلاح 20 هدفا

ديوجو جوتا 14 هدفا

سون هيونج مين 13 هدفا

هاري كين 12 هدفا

كريستيانو رونالدو 12 هدفا

ساديو ماني 12 هدفا

إيفان توني 11 هداف

جيمي فاردي 10 أهداف

رياض محرز 10 أهداف

رحيم سترلينج 10 أهداف