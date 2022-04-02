مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(0) واتفورد.. ماني يشارك بدلا من صلاح

السبت، 02 أبريل 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يسجل هدف ليفربول الأول في واتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وواتفورد، في افتتاح الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 68 ساديو ماني يشارك بدلا من محمد صلاح.

ق. 65 طولية ساقطة من فابينيو ورأسية من صلاح فوق المرمى.

ق. 62 فابينيو يشارك بدلا من كورتيس جونز.

ق. 59 كرة ثابتة نفذها هندرسون وقابلها جوتا برأسية فوق المرمى.

ق. 56 أوووه مرتدة وصلت إلى إسماعيلا سار الذي مرر لـ جواو بيدرو وسدد بجانب المرمى بقليل مهدرا فرصة لا تضيع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 تصويبة من روبيرتسون، حولها ماتيب بالكعب وتابعها جوتا بتصويبة تصدى لها فوستر.

ق. 22 جووول أووول. عرضية من جو جوميز يقابلها جوتا برأسية في المرمى.

ق. 21 جواو بيدرو ينفرد ويسدد لكن أليسون يتألق ويتصدى لها.

ق. 13 ركنية من عمران لوزا، قابلها كوتشو هيرنانديز برأسية أمسك بها أليسون.

ق. 5 تصويبة مباغتة من إسماعيلا سار فوق المرمى.

ق. 1 ركنية مبكرة لليفربول بعد خطأ في التمرير وصلت الكرة إلى تياجو الذي أرسل بينية نحو جوتا وقطعها الدفاع إلى ركنية.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول واتفورد محمد صلاح
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