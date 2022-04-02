مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد واتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وواتفورد، في افتتاح الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة بعد قليل