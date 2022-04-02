طائرة – رضا هيكل لـ في الجول: كنا على قدر المسؤولية.. ونستهدف ثنائية الدوري والكأس

يرى رضا هيكل نجم فريق الزمالك لكرة الطائرة بأن زملائه كانوا على قدر السمؤولية بتقيقهم التأهل على حساب الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في سلسلة Best of 3 بنصف نهائي الدوري المصري لكرة الطائرة. نتيجة أهلت الفريق الأبيض إلى النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري.

وقال رضا هيكل في تصريحات لـFilGoal.com: "فضل من ربنا المكسب اليوم على فريق الأهلى الذي قدم ثلاث مباريات على أعلى مستوى".

وأضاف "الظروف كانت صعبة وأنا قدمت قبل المباراة بيومين فقط والفريق في مرحلة التجميع. الحمد لله استطعنا العودة مجددا، وهدفنا الفوز بالدوري والكأس هذا الموسم".

هيكل أكمل "المحترفون بالتأكيد إضافة وفارق كبير للزمالك. لاعبون عالميون وتدعيم قوي من مجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور".

واستمر "الخسارة في المباراة الثانية كانت بسبب تهاون بعض الشيء منا، ولكن تداركنا الأمور واستطعنا العودة، بجانب أن الأهلي فريق محترم وقدم أداء طيبا".

وواصل "الاتحاد السكندري فريق محترم وسنحترمه بشدة، ومبارياته ستكون قوية مثل الأهلي ولا تقل أهمية، وهدفنا إن شاء الله احصد بطولة الدوري".

رضا أتم "جميع اللاعبين قدموا مباريات على أعلى مستوى، والجميع كان على قدر المسؤولية. لدينا جميعا هدف واحد هو بطولة الدوري".