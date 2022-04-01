لويس إنريكي عن مواجهة ألمانيا: سنهاجم ونجعل من الصعب علينا مواجهتنا

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

لويس إنريكي مدرب إسبانيا - قرعة كأس العالم 2022

علق لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على وقوع فريقه في مواجهة ألمانيا في قرعة دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب إسبانيا مع ألمانيا في المجموعة الخامسة من المونديال رفقة اليابان والفائز من مواجهة الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

وتحدث إنريكي للصحفيين عقب القرعة قائلا: "ما يجب أن يمنحنا الثقة أننا كنا أفضل منهم في السنوات الأخيرة من حيث النتائج".

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وواصل "سنفعل نفس الشيء كما هو الحال دائما".

وأتم "سنواصل الهجوم ونحاول أن نجعل من الصعب عليهم اللعب ضد إسبانيا".

والتقى المنتخبان في كأس العالم أربع مرات من قبل، الأولى في نسخة 1966 في دور المجموعات وفاز ألمانيا بهدفين لهدف، وهو ما تكرر في نسخة 1982 التي أقيمت في إسبانيا.

وفي عام 1994 تعادل المنتخبان بهدف لمثله في دور المجموعات.

أما المرة الأخيرة فكانت في نصف نهائي مونديال 2010 وحملت الانتصار الأول للإسبان بهدف دون رد.

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