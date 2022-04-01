مباشر كرة طائرة - الأهلي 1 (21)-(25) 1 الزمالك.. تعادل في الأشواط

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز لـ الكرة الطائرة.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة المباراة الأولى 3-2، ورد الأهلي بالفوز بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

والفائز من مباراة اليوم الفاصلة سيواجه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

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نهاية الشوط الثاني: 25-21 للزمالك

23-21 للزمالك

17-16 للزمالك

11-11

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: 26-24 للأهلي

تعادل جديد 22-22

20-18 للأهلي

16-16 التعادل الثاني في الشوط الأول

15-13 للزمالك

12-8 للزمالك

8-4 للزمالك

تقدم أبيض 5-2 للزمالك

بداية اللقاء

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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