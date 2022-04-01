مباشر كرة طائرة - الأهلي 1 (14)-(13) 2 الزمالك.. تقدم أحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز لـ الكرة الطائرة.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة المباراة الأولى 3-2، ورد الأهلي بالفوز بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

والفائز من مباراة اليوم الفاصلة سيواجه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

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الزمالك يقلص الفارق 14-13

13-10 للأهلي

11-10 للأهلي

7-6 للزمالك

بداية الشوط الرابع

الزمالك يحسم الشوط الثالث بنتيجة 24-26

24-24

11-11

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: 25-21 للزمالك

23-21 للزمالك

17-16 للزمالك

11-11

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: 26-24 للأهلي

تعادل جديد 22-22

20-18 للأهلي

16-16 التعادل الثاني في الشوط الأول

15-13 للزمالك

12-8 للزمالك

8-4 للزمالك

تقدم أبيض 5-2 للزمالك

بداية اللقاء