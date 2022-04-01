مباشر قرعة كأس العالم 2022.. موتسيبي: أتمنى وصول منتخبا إفريقيا لنصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر- البرازيل - بلجيكا - فرنسا - إنجلترا - الأرجنتين - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك - هولندا - ألمانيا - الدنمارك - أوروجواي - سويسرا - الولايات المتحدة - كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال - تونس - المغرب - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - صربيا - بولندا.

المستوى الرابع: الكاميرون - غانا - السعودية - كندا - الإكوادور - المتأهل من الملحق الأوروبي - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية - المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف.

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