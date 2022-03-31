مؤتمر مدرب ساجرادا: كنت أتوقع تأهل الزمالك لربع النهائي.. ورئيس النادي "حر فيما يقوله"

تحدث روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي عن قوة مباراة الزمالك غدا في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سابيري في المؤتمر الصحفي: "موقف مباراة الغد مختلف عن لقاء الذهاب، خاصة وأن الفريق ليس لديه فرصة للتأهل إلى دور الثمانية".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدهنا لتحقيق الفوز. أعلم أن الزمالك لا يمر بأفضل أوقاته وقد تكون هذه فرصة لنا من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد".

وأوضح سابيري "عند ظهور قرعة دور المجموعات كنت أعلم أن المجموعة صعبة، ولكننا كتبنا تاريخا لفريقنا بالتواجد في دور المجموعات".

وتابع "نقص الخبرة وبعض الأخطاء تسببت في تعرض فريقنا لبعض الهزائم في البطولة. الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة كبيرة من الدوليين، وكنت أتوقع تأهله لربع النهائي".

وعلق المدير الفني على تصريحات رئيس ناديه حول تفكيره في الانسحاب أمام الزمالك بسبب عدم أهمية المباراة قائلا : "رئيس النادي حر فيما يقوله، والأمر لم يؤثر على الفريق أو اللاعبين".

في الإطار ذاته تحدث جوليام سعيدو قائد ساجرادا إن عن جاهزية فريقه للقاء الزمالك.

وأوضح سعيدو "لدينا فرصة لكتابة التاريخ في حالة الفوز على الزمالك في مباراة الغد. المنافس فريق قوي وكبير في القارة ولكنه ليس في أفضل مستوياته".

وأضاف نخوض المباراة بهدف الفوز، والجميع يركز على تحقيق ذلك الهدف من أجل جماهير ساجرادا".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط، في حين يحتل ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، حيث تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي والوداد المغربي من المجموعة.