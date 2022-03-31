مباشر دوري الطائرة - الأهلي 1 (12)-(7) 0 الزمالك.. الأهلي يوسع الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

وتقام المباريات بنظام Best of 3.

في حال فاز الزمالك يتأهل للنهائي مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري.

وفي حال فاز الأهلي يلتقي القطبان مجددا غدا الجمعة في الثامنة مساءً لخوض لقاء فاصل.

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الأهلي يوسع الفارق 12-7

الزمالك يقلص الفارق 7-5

الأهلي يتقدم 5-1

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: 31-29 للأهلي

التعادل 28-28

التعادل 21-21

الزمالك يتقدم 20-18

الأهلي يسجل التعادل 17-17

الزمالك 17-14 الأهلي

الزمالك 13-11 الأهلي

الزمالك 10-9 الأهلي

الزمالك 8-7 الأهلي

التعادل 5-5

التعادل: 3-3

بداية الشوط الأول

بداية اللقاء