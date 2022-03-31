مباشر دوري الطائرة - الأهلي 0 (21)-(21) 0 الزمالك.. تعادل من جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

وتقام المباريات بنظام Best of 3.

في حال فاز الزمالك يتأهل للنهائي مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري.

وفي حال فاز الأهلي يلتقي القطبان مجددا غدا الجمعة في الثامنة مساءً لخوض لقاء فاصل.

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التعادل 21-21

الزمالك يتقدم 20-18

الأهلي يسجل التعادل 17-17

الزمالك 17-14 الأهلي

الزمالك 13-11 الأهلي

الزمالك 10-9 الأهلي

الزمالك 8-7 الأهلي

التعادل 5-5

التعادل: 3-3

الشوط الأول

بداية اللقاء