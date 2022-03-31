مباشر دوري الطائرة - الأهلي 0 (21)-(21) 0 الزمالك.. تعادل من جديد

الخميس، 31 مارس 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

وتقام المباريات بنظام Best of 3.

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في حال فاز الزمالك يتأهل للنهائي مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري.

وفي حال فاز الأهلي يلتقي القطبان مجددا غدا الجمعة في الثامنة مساءً لخوض لقاء فاصل.

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التعادل 21-21

الزمالك يتقدم 20-18

الأهلي يسجل التعادل 17-17

الزمالك 17-14 الأهلي

الزمالك 13-11 الأهلي

الزمالك 10-9 الأهلي

الزمالك 8-7 الأهلي

التعادل 5-5

التعادل: 3-3

الشوط الأول

بداية اللقاء

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