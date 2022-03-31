مباشر كرة يد - الأهلي (8) (15) الزمالك.. الأحمر يوسع الفارق بهدفين
الخميس، 31 مارس 2022 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الختامية من دوري المحترفين لكرة اليد على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
دوري المحترفين المصري لكرة اليد - المرحلة النهائيةاستراحة 18:00
يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 16 نقطة ويحل الأهلي ثانيا برصيد 14.5 نقطة.
الزمالك يحتاج للفوز أو التعادل للتتويج بلقب الدوري، بينما يحتاج الأهلي للفوز لحصد اللقب.
ويحصد الفائز 3 نقاط بينما التعادل يساوي نقطتين لكل فريق والخسارة تساوي نقطة واحدة.
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ق 1: الأحمر يسجل الهدف الأول للزمالك في الشوط الثاني 14-8
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: الزمالك 13-8 الأهلي
ق 28: 12-8 للزمالك
ق 27: 10-8 للزمالك
ق 26: هدف للأهلي من رمية جزائية
ق 25: يحيى الدرع يوسع الفارق لتصبح 9-7
ق 24: الزمالك يقلب النتيجة 8-7
ق 22: الزمالك يُعدل النتيجة سريعا 7-7
ق 22: الأهلي يتقدم لأول مرة في المباراة 7-6
ق 21: التعادل يعود من جديد 6-6
ق 20: حميد يتصدى لركلة جزائية
ق 20: حُميد وهنداوي يتألقان ويتصديان لهدف لكل فريق
ق 18: يحيى الدرع يسجل هدف التقدم للزمالك 6-5
ق 17: حُميد وهنداوي يتألقان
ق 15: رمية جزائية مهدرة أخرى للزمالك
ق 13: التعادل بين الفريقين 5-5
ق 10: الأحمر يهدر ركلة جزائية للزمالك
ق 9: الأهلي يقلص الفارق مجددا 4-3
ق 8: الهدف الرابع للزمالك لتصبح النتيجة 4-2
ق 7: الأهلي يقلص الفارق 3-2
ق 5: رمية جزائية للأهلي مهدرة
ق 5: الزمالك 3-1 الأهلي
ق 2: الزمالك يتقدم بهدفين مبكرا على الأهلي
بداية اللقاء