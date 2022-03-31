مرتضى منصور يتحدث عن التواصل مع زوجة موسيماني وهروب كهربا ورحيل كارتيرون

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عن الحكم الذي صدر ضد محمود كهربا بتغريمة 2 مليون دولار.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور الزمالك

كما أكد مرتضى منصور على تواصل زوجة موسيماني مع نادي الزمالك سابقا من أجل تولي قيادة الفريق.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بنادي الزمالك: "أؤكد أن زوجة موسيماني تواصلت معنا من أجل قيادته لفريق الزمالك".

وتابع "لا أعلم لماذا الاندهاش من الواقعة؟ هي تقوم بعملها بتسويقه وصدر حكم ضده بأنه هرب من ناديه لتدريب الأهلي".

وبالحديث عن فريق الكرة شدد "باتريس كارتيرون أضاع على الزمالك أسهل بطولتين دوري أبطال إفريقيا".

أما عن قضية النادي ضد كهربا فأوضح "الأهلي تعاقد مع كهربا عن طريق محلل باللجوء لانتقاله إلى نادي برتغالي لمدة أسبوع فقط".

وكشف مرتضى منصور "عندما تفاوضنا مع عبد الله السعيد كان عقده قد انتهى مع الأهلي، وتنازلنا عن العقد بعد ذلك احتراما لتركي آل الشيخ".

واختتم تصريحاته "الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا كاملة وإذا كنت مكانه سأتحدث واكشف من طالبك بالهروب من الزمالك رغم استمرار تعاقدك".