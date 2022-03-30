سيدات برشلونة تصنعن التاريخ.. تكتسحن ريال مدريد وتحطمن حضورا قياسيا في كامب نو

أمام 91.553 متفرج في كامب نو، صنعت سيدات برشلونة التاريخ وسحقت سيدات ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهلن إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

رقم كسر الأرقام القياسية، وأصبح هو الأكبر في تاريح مباريات كرة القدم النسائية بجميع المسابقات.

وكررت سيدات برشلونة الفوز على ريال مدريد، ليكون مجموع المبارتين ثمانية أهداف مقابل ثلاثة في تأريخ رائع لأول ظهور لسيدات الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو تاريخيا.

وكانت سيدات برشلونة تلعبن مبارياتهن على ملعب يوهان كرويف الذي يتسع لـ 6000 مشجع فقط.

وصعدت سيدات برشلونة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي.

افتتحت صاحبات الأرض أهداف المباراة عن طريق ماريا بيلار ليون عند الدقيقة 8.

قبل أن تدرك أولجا كارمونا التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء.

وبدت لاعبات ريال مدريد في طريقهن للعودة في النتيجة عندما سجلت كولوديا زونوزا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

لترد أيتانا بونماتي بهدف ثان للكاتالونيات عند الدقيقة 52، قبل أن تضيف كلوديا بينا الثالث في الدقيقة 55.

ووسعت ألكسيا بوتياس الفارق في المباراة بعد تسجيلها الهدف الرابع عند الدقيقة 62.

وبهذا الهدف، سجلت بوتياس 6 أهداف أمام ريال مدريد في 7 مبارات بجميع المسابقات.

وحسمت كارولين هانسين المباراة بالهدف الخامس للبلاوجرانا عند الدقيقة 70.

وتنتظر سيدات برشلونة الفائز من أرسنال وفلسفبورج المقرر إقامته غدا لملاقاته في نصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة قد حصد الدوري الإسباني للسيدات قبل أسبوع بسجل هائل بلا هزيمة أو تعادل، إذ حصد 75 نقطة من 25 مباراة.