مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (1)-(2) 1 الزمالك.. الشوط الرابع

يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

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الشوط الرابع

25-17 نهاية الشوط لصالح الزمالك

22-14 للزمالك

16-11 الفارق يتسع للزمالك

11-8 للزمالك

10-8 للزمالك

7-4 للزمالك

الشوط الثالث

25-21 نهاية الشوط الثاني للأهلي

22-20 للأهلي

20-17 للأهلي

12-12 التعادل

10-8 للأهلي

7-3 للأهلي

الشوط الثاني

25-23 نهاية الشوط الأول للأهلي

20-17 للأهلي

16-13 للأهلي

12-9 للأهلي

8-6 للأهلي

الشوط الأول

انطلاق المباراة