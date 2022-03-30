مباشر دوري الطائرة - الأهلي (16)-(15) الزمالك.. الشوط الأول
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.
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16-13 للأهلي
12-9 للأهلي
8-6 للأهلي
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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