مباشر دوري الطائرة - الأهلي (12)-(9) الزمالك.. الشوط الأول

يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

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12-9 للأهلي

8-6 للأهلي

الشوط الأول

انطلاق المباراة