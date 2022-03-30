مباشر دوري الطائرة - الأهلي (12)-(9) الزمالك.. الشوط الأول

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

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12-9 للأهلي

8-6 للأهلي

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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