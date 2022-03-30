تقرير: ليس مبابي.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتصارعان على موهبة جديدة

تستمر الحرب بين ناديين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لكن تلك المرة ليس على النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن دخول ريال مدريد وباريس سان جيرمان في منافسة قوية لضم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد وباريس ضمن 5 أندية كبرى تتنافس بقوة للفوز بالجوهرة الشابة لنادي الإمارة الفرنسية.

تشواميني تحدث في في وقت سابق لـ "البرنابيو ديجتال" الإسبانية عن اهتمام كبار أوروبا بالتعاقد معه: "ليس بالضرورة أن تلعب في باريس سان جيرمان أو مانشستر أو حتى ريال مدريد حتى تضمن تواجدك في منتخب فرنسا".

وأضاف "موناكو ليس عقبة بالنسبة لي لمواصلة اللعب مع فرنسا، أنا سعيد جدًا في موناكو، نحن في ناد كبير".

وبسؤاله حول رأيه في باريس سان جيرمان "إنهم أيضًا ناد كبير، لديهم لاعبون رائعون، وقاموا باستثمارات كبيرة مع الإدارة القطرية".

ويتواجد تشواميني في صفوف منتخب فرنسا، وسجل هدف الفوز مؤخرًا على كوت ديفوار.

ويمتد تعاقد اللاعب أوريلين تشواميني مع موناكو حتى صيف عام 2024.

وشارك صاحب الـ 22 بقميص موناكو خلال الموسم الحالي في 42 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.