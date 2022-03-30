قائمة المصري - 20 لاعبا استعدادا لمواجهة مازيمبي.. وغياب الشيخ وعنتر

أعلن النادي المصري قائمة الفريق المتجهة إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي في بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف مازيمبي فريق المصري في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتضم قائمة معين الشعباني المدير الفني 20 لاعبا بينما يغيب الثلاثي حجاج عويس وأحمد الشيخ ومحمد عنتر.

ويحل المصري ضيفا على مازيمبي يوم الأحد، ويحتل الفريق البورسعيدي الصدارة بـ 10 نقاط بينما مازيمبي ثانيا بـ 8 نقاط.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - محمد شحاتة

الدفاع: عمرو موسى - ياسر حمد - إسلام صلاح - أحمد شديد - أحمد شوشة - هيثم لعيوني - كريم العراقي.

الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي - محمد جريندو - أحمد حمودي - أسامة الجزار.

الهجوم: أوستن أموتو - حسين رجب - عمرو مرعي.