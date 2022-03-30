تحديد مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد المباريات التي لم تُقم في الجولتين الـ 19 و20 من المسابقة.

ولم تُقم مباريات: أودينيزي ضد ساليرنيتانا وبولونيا ضد إنتر وأتالانتا ضد تورينو وساليرنتانا ضد فينيتسيا وفيورنتينا ضد أودينيزي في الجولة 20 من الدوري الإيطالي بسبب إلزام السلطات الصحية فرق أودينيزي وتورينو وساليرنيتانا وبولونيا بالبقاء في الحجر الصحي لوجود إصابات بفيروس كورونا.

وجاءت المواعيد كالآتي:

أخبار متعلقة
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران بيولي يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي رغم الفشل في التأهل لـ كأس العالم.. الاتحاد الإيطالي يرغب في استمرار مانشيني رئيس الاتحاد الإيطالي: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا

الجولة 19: أودينيزي × ساليرنيتانا – 20 أبريل 2022

الجولة 20: فيورنتينا × أودينيزي – 27 أبريل 2022

الجولة 20: ساليرنتانا × فينتسيا – 27 أبريل 2022

الجولة 20: بولونيا × إنتر ميلان – 27 أبريل 2022

الجولة 20: أتالانتا × تورينو – 11 مايو 2022

وفي ذلك الحين أصدرت رابطة الأندية الإيطالية بيانا أعلنت من خلاله بروتكول فيروس كورونا الجديد في ينابر الماضي.

هو نفس البروتوكول الذي اعتمده يويفا للبطولات الأوروبية.

ينص البروتوكول على أن المباريات ستقام بـ 13 لاعبا بما في ذلك حارس مرمى واحد.

يمكن للأندية اختيار لاعبين من فريقها الأول وفريق الشباب بشرط أن يكون لاعبي كرة القدم قد ولدوا قبل 31 ديسمبر 2003، واختبارهم سلبيا قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة.

إذا كان لديهم 13 لاعبا أو أكثر متاحين ولم يظهروا في المباراة، فسيخسرون المباراة 3-0 افتراضيا.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.

الدوري الإيطالي إنتر
نرشح لكم
بيولي يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا كابيلو: إيطاليا يجب أن تتبع كلوب وليس جوارديولا ميهايلوفيتش يعلن محاربة سرطان الدم من جديد: سأعطيه درسا آخر بروزوفيتش مستمر مع إنتر حتى 2026 توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم رومانو: توتنام يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد كولوسيفسكي جيرو: أود الفوز بلقب الدوري الإيطالي مثل شيفشينكو.. سنخوض المباريات بنسبة 200%
أخر الأخبار
قائمة المصري - 20 لاعبا استعدادا لمواجهة مازيمبي.. وغياب الشيخ وعنتر 20 ثاتيه | الكونفدرالية
تحديد مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 في الدوري الإيطالي 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: فيفا يدرس زيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا 34 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 54 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران ساعة | أوروبا
كرة يد - الحسم في القمة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل الجولة الأخيرة من الدوري ساعة | رياضات أخرى
عضو اتحاد الكرة: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن ساعة | منتخب مصر
دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا