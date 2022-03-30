تحديد مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد المباريات التي لم تُقم في الجولتين الـ 19 و20 من المسابقة.

ولم تُقم مباريات: أودينيزي ضد ساليرنيتانا وبولونيا ضد إنتر وأتالانتا ضد تورينو وساليرنتانا ضد فينيتسيا وفيورنتينا ضد أودينيزي في الجولة 20 من الدوري الإيطالي بسبب إلزام السلطات الصحية فرق أودينيزي وتورينو وساليرنيتانا وبولونيا بالبقاء في الحجر الصحي لوجود إصابات بفيروس كورونا.

وجاءت المواعيد كالآتي:

الجولة 19: أودينيزي × ساليرنيتانا – 20 أبريل 2022

الجولة 20: فيورنتينا × أودينيزي – 27 أبريل 2022

الجولة 20: ساليرنتانا × فينتسيا – 27 أبريل 2022

الجولة 20: بولونيا × إنتر ميلان – 27 أبريل 2022

الجولة 20: أتالانتا × تورينو – 11 مايو 2022

وفي ذلك الحين أصدرت رابطة الأندية الإيطالية بيانا أعلنت من خلاله بروتكول فيروس كورونا الجديد في ينابر الماضي.

هو نفس البروتوكول الذي اعتمده يويفا للبطولات الأوروبية.

ينص البروتوكول على أن المباريات ستقام بـ 13 لاعبا بما في ذلك حارس مرمى واحد.

يمكن للأندية اختيار لاعبين من فريقها الأول وفريق الشباب بشرط أن يكون لاعبي كرة القدم قد ولدوا قبل 31 ديسمبر 2003، واختبارهم سلبيا قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة.

إذا كان لديهم 13 لاعبا أو أكثر متاحين ولم يظهروا في المباراة، فسيخسرون المباراة 3-0 افتراضيا.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.