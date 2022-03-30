إيهاب الكومي: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن

يؤيد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل شخصي استمرار كارلوس كيروش في منصبه كمدرب لمنتخب مصر.

وتحدث الكومي لإذاعة "أون تايم سبورتس إف إم" اليوم الأربعاء قائلا: "بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش، لقد رأيت ما فعله هذا الرجل خلال فترة قصيرة، يمكن أن يبدأ مشروعا جديدا للكرة المصرية".

وواصل "لقد واجه كيروش سوء حظ كبير بسبب الإصابات، لقد غيرنا خط الدفاع بالكامل أكثر من مرة في كأس أمم إفريقيا ومواجهتي السنغال".

قبل أن يستدرك "لكن القرار في النهاية هو قرار اتحاد الكرة بالكامل وليس قراري وحدي".

وعن الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 قال: "هذه هي ركلات الترجيح يتدخل فيها الحظ والتوفيق كثيرا، لعبنا ضد السنغال ثلاث مرات ولكن الحظ لم يكن بجوارنا في مرتين".

وكان كيروش أعلن رحيله عن منتخب مصر في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي تلى الهزيمة من السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

وكان هناك بند في تعاقد المدرب البرتغالي مع اتحاد الكرة يقتضي بفسخ العقد حال فشل التأهل لكأس العالم.