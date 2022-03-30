إيهاب الكومي: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

يؤيد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل شخصي استمرار كارلوس كيروش في منصبه كمدرب لمنتخب مصر.

وتحدث الكومي لإذاعة "أون تايم سبورتس إف إم" اليوم الأربعاء قائلا: "بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش، لقد رأيت ما فعله هذا الرجل خلال فترة قصيرة، يمكن أن يبدأ مشروعا جديدا للكرة المصرية".

وواصل "لقد واجه كيروش سوء حظ كبير بسبب الإصابات، لقد غيرنا خط الدفاع بالكامل أكثر من مرة في كأس أمم إفريقيا ومواجهتي السنغال".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - زيزو يتواجد في التدريبات وجلسة مع فيريرا.. وتخفيف الحمل البدني مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل قائد ليفربول يدافع عن ماجواير ضد صيحات استهجان جماهير إنجلترا

قبل أن يستدرك "لكن القرار في النهاية هو قرار اتحاد الكرة بالكامل وليس قراري وحدي".

وعن الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 قال: "هذه هي ركلات الترجيح يتدخل فيها الحظ والتوفيق كثيرا، لعبنا ضد السنغال ثلاث مرات ولكن الحظ لم يكن بجوارنا في مرتين".

وكان كيروش أعلن رحيله عن منتخب مصر في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي تلى الهزيمة من السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

وكان هناك بند في تعاقد المدرب البرتغالي مع اتحاد الكرة يقتضي بفسخ العقد حال فشل التأهل لكأس العالم.

كيروش مصر منتخب مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة لوفرين يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة التأهل للمونديال مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع جمال علام: متوقعون نتيجة الشكوى ضد السنغال.. وهذا موقف اتحاد الكرة من كيروش رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر
أخر الأخبار
جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 6 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 18 دقيقة | أوروبا
كرة يد - الحسم في القمة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل الجولة الأخيرة من الدوري 43 دقيقة | رياضات أخرى
إيهاب الكومي: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن 44 دقيقة | منتخب مصر
دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا 51 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - زيزو يتواجد في التدريبات وجلسة مع فيريرا.. وتخفيف الحمل البدني ساعة | الدوري المصري
مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل ساعة | تصفيات كأس العالم
الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا