كرة سلة - الزمالك يممد تعاقده مع عمر هشام

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

عمر هشام برفقة أحمد مرتضى منصور

أعلن الزمالك في بيان رسمي عن تمديد تعاقده مع عمر هشام لاعب الفريق الأول لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأشار الزمالك في بيان رسمي إلى أن عمر هشام قد وقع على عقد جديد يمتد حتى 2026.

هشام هو أحد اللاعبين الذين شاركوا في تتويج الزمالك بلقب الدوري وبطولة إفريقيا للأندية في الموسم الماضي، كما شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية في الموسم الحالي.

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ومن المنتظر أن يشارك الزمالك في بطولة إفريقي مرة أخرى في الموسم الحالي بعد تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وفي مسابقة الدوري تمكن الزمالك من الوصول إلى دور نصف النهائي ليلاقي الاتحاد السكندري بعد فوزه على المصرية للاتصالات في دور ربع النهائي.

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