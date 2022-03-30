تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022

انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.

فمن هم المتأهلين إلى المونديال القطري حتى الآن؟

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