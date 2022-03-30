تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 01:15
كتب : FilGoal
انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.
فمن هم المتأهلين إلى المونديال القطري حتى الآن؟
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