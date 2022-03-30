أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حزنه لتوديع منتخب مصر حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر ولكن شدد على النظر إلى المستقبل.

وودع منتخب مصر منافسات تصفيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "الكل يشعر بالحزن ولكننا لسنا منكسرين وهذه كلمتي لهم".

وأضاف "لا يزال المنتخب صغير في السن والجهاز الفني يعدهم لبطولة إفريقيا العام المقبل".

وشدد وزير الرياضة "لن نهد ونبدأ من الصفر مرة أخرى، بالتأكيد نشعر بالحزن ولكن لن ننكسر ودائما مع الاستقرار، بالطبع كانت آمالنا في التأهل".

وأوضح أشرف صبحي "قدرنا مواجهة منتخب صعب مثل السنغال ومن قبل ذلك التصنيف الذي وضعنا في موقف نلعب مباراة الإياب خارج أرضنا".

وتابع "لن ألقي اللوم على الظروف فقط، ولكنها كانت الظروف صعبة جدا من معاملة الجماهير وكانت هناك اتصالات مكثفة من سفيرة مصر في السنغال بوزارة الداخلية لتأمين المنتخب".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته "لا نريد أن نخسر ذلك المنتخب، يجب أن ننظر إلى المستقبل هم أدوا ما عليهم بقوة، ركلات الترجيح دائما لا تكون ملك أحد".