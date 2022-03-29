رسالة وداع من كيروش لجمهور مصر: انتهى الحلم.. بذلنا قصارى جهدنا وفخور بكم يا رفاق

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى الجماهير واللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وودع منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش عبر حسابه على تويتر: "انتهى الحلم، بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن ذلك كافيا".

وأضاف "من أعماق قلبي أوجه امتناني إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لشرف تدريب المنتخب الوطني".

وتابع "إلى كل لاعبي فريقي والموظفين، أتوجه بتقديري الكامل ومتواضعا تجاهكم، سوف تكونون دائما في قلبي".

وواصل كيروش "كان امتيازا لي أن أعمل وأحصل على المساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانيين وهم أصدقاء رائعون".

واختتم تصريحاته "فخور بكم يا رفاق وأطيب الأماني لكم وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين، إلى المستقبل".

Dream is over We try our best but today was not enough. From the bottom of my heart my gratitude to Egypt Federation for this honor of coaching the National Team. To all my players and my staff, my recognition and humble thank you so much. You will be always in my heart. (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022

وخسر منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أمام السنغال بنتيجة 4-2.

قبل أن يودع الفراعنة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.