مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون وتونس (0)(0) مالي.. إصابة لبونو في الرأس

المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا

تشكيل تصفيات كأس العالم – معلول والجزيري يقودان تونس ضد مالي

تشكيل تصفيات كأس العالم – ثلاثي ناري بقيادة محرز ضد الكاميرون

تصفيات كأس العالم - تشكيل المغرب.. تيسودالي يجاور الكعبي في الهجوم أمام الكونغو الديموقراطية

تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات

تصفيات كأس العالم - 90 دقيقة تحسم بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية بين 3 منتخبات

تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق