مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون وتونس (0)(0) مالي.. إصابة لبونو في الرأس

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات كأس العالم 2022 والتي تضم تونس والجزائر والمغرب في مواجهة مالي والكاميرون والكونغو الديموقراطية في إياب ملحق كأس العالم.

وعاد منتخبا تونس والجزائر بالفوز في الذهاب بالنتيجة ذاتها 1-0.

فيما فرض منتخب المغرب على الكونغو الديموقراطية التعادل بنتيجة 1-1.

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تونس × مالي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

بداية اللقاء

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الجزائر × الكاميرون

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

ق 31: التعادل يضيع للجزائر

ق 22: تشوبو موتنيج يحرز هدف التعادل

بداية اللقاء

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المغرب × الكونغو الديموقراطية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

ق 28: إصابة قوية لياسين بونو في الرأس وتدخل الطاقم الطبي

ق 21: عز الدين أوناهي يتقدم بالهدف الأول لمنتخب المغرب

بداية اللقاء

تصفيات كأس العالم تونس المغرب الجزائر الكاميرون مالي الكونغو الديموقراطية
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