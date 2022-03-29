مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون.. الحكم يلغي هدف الثعالب

لا كأس عالم بدون أسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل

النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022

تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر

شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم