مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون.. الحكم يلغي هدف الثعالب

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات كأس العالم 2022 والتي تضم تونس والجزائر والمغرب في مواجهة مالي والكاميرون والكونغو الديموقراطية في إياب ملحق كأس العالم.

وعاد منتخبا تونس والجزائر بالفوز في الذهاب بالنتيجة ذاتها 1-0.

فيما فرض منتخب المغرب على الكونغو الديموقراطية التعادل بنتيجة 1-1.

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تونس × مالي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

نهاية اللقاء.. تونس لكأس العالم

ق 73: مشاركة أليو ديانج مع منتخب مالي

ق 65: خروج سيف الجزيري ونزول طه ياسين الخينسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

--

الجزائر × الكاميرون

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

ق 101: الفار يلغي الهدف بسبب التسلل.

ق 100: هدف لإسلام سليماني برأسية.

نهاية الشوط الثاني.. إلى شوطين إضافيين

ق 83: أونانا يمنع هدف التعادل ببراعة.

ق 67: مبولحي يمنع هدف الكاميرون الثاني على مرتين

ق 49: إسلام سليماني يسجل هدف التعادل للجزائر لكن يلغي بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: التعادل يضيع للجزائر

ق 22: تشوبو موتنيج يحرز هدف التعادل

بداية اللقاء

--

المغرب × الكونغو الديموقراطية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــا

نهاية اللقاء.. المغرب لكأس العالم

ق 81: بن مالانجو يسجل هدفا شرفيا للضيوف

ق 70: أشرف حكيمي يسجل هدف المغرب الرابع

ق 54: عز الدين أوناهي يتقدم بالهدف الثالث لمنتخب المغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+7: جووول ثاني للمغرب عن طريق طارق تيسودالي

ق 43: ياسين بونو يخرج ويعوضه منير المحمدي في حراسة مرمى المغرب.

ق 28: إصابة قوية لياسين بونو في الرأس وتدخل الطاقم الطبي

ق 21: عز الدين أوناهي يتقدم بالهدف الأول لمنتخب المغرب

بداية اللقاء

تصفيات كأس العالم تونس المغرب الجزائر الكاميرون مالي الكونغو الديموقراطية
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