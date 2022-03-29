انتهى حلم المونديال - السنغال تتخطى مصر إلى كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر للمباراة الحاسمة بين مصر والسنغال للصعود لـ كأس العالم 2022 في قطر.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

------------------------------

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمد صبحي - علي جبر – محمود علاء – أيمن أشرف – نبيل عماد دونجا – عمر كمال – أحمد سيد زيزو - إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – عمر مرموش - مروان حمدي

---------------------------------------------------

تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو سيس - بابي سيس - كاليدو كوليبالي - يوسف سابالي

خط الوسط: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جاي

أمامهما: إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار

خط الهجوم: بولاي ديا

------------------------------

ماني يسجل.. السنغال إلى كأس العالم

مصطفى محمد يهدر الضربة الرابعة لـ مصر

بامبا ديانج يسجل الركلة الرابعة لـ السنغال

عمرو السولية يعادل النتيجة لـ مصر ويسجل الضربة الثالثة

إسماعيلا سار يسجل الركلة الثالثة لـ السنغال

زيزو يهدر ضربة الجزاء الثانية لـ مصر

الشناوي يتصدى لضربة الجزاء الثانية من ساليو سيس

صلاح يهدر الضربة الأولى لـ مصر

كوليبالي يهدر الضربة الأولى للسنغال في العارضة

بداية ضربات الجزاء

إلى ضربات الجزاء

ق117: دخول محمود علاء وخروج حمدي فتحي

ق113: خروج إدريسا جانا جاي ودخول بابي سار

ق107: تصويبة قوية من بابا جاي بجوار القائم

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق102: تسديدة من بامبا ديانج من داخل منطقة الجزاء والشناوي يتصدى مجددا

ق95: ساديو ماني يراوغ ياسر إبراهيم ويلعب عرضية إلى إسماعيلا سار والشناوي ينقذ هدف مؤكد

ق93: رأسية من بابي سيس ومحمد الشناوي يتعملق ويبعدها لركنية

ق92: عرضية من ساليو سيس ورأسية من إسماعيلا سار يمسكها الشناوي

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي .. إلى الأوقات الإضافية

3 دقائق وقت بدل ضائع

ق81: إسماعيلا سار ينفرد بمحمد الشناوي ويسدد بجوار القائم

ق80: تغييران للسنغال بدخول بخروج نامبليس ميندي وبولاي ديا ودخول شيخو كوياتي وبابا جاي

ق75: زيزو يراوغ دفاع السنغال ويسدد بجوار القائم، أخطر فرص الفراعنة

ق71: عرضية من صلاح ورأسية من زيزو بجوار القائم

ق70: دخول نبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وخروج محمد النني وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه

ق68: خروج بونا سار ودخول بامبا ديانج

ق65: تصويبة من إدريسا جانا جاي فوق العارضة

ق49: تريزيجيه يسدد من تمريرة مرموش وميندي يتعملق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على أيمن أشرف

ق42: تصويبة قوية من نامبليس ميندي من خارج منطقة الجزاء وتخرج إلى ضربة مرمى

ق37: بطاقة صفراء على إدريسا جانا جاي بعد تدخل على عمر مرموش

ق35: خروج عمر جابر بسبب الإصابة ودخول إمام عاشور

ق34: عمر جابر يسقط مجددا

ق33: بطاقة صفراء على عمر جابر

ق32: تصويبة من إسماعيلا سار والشناوي يتصدى

ق29: خروج رامي ربيعة بسبب الإصابة ودخول أيمن أشرف

ق28: تصويبة قوية من إدريسا جانا جاي والشناوي يتألق

ق26: إصابة لـ رامي ربيعة وتوقف اللعب

ق23: عرضية من ساديو ماني ورأسية من بابي سيس فوق العارضة

ق15: إصابة جديدة في صفوف الفراعنة بعد اصطدام الكرة بوجه حمدي فتحي وتوقف اللعب

ق13: تسديدة أولى من محمد النني فوق العارضة

ق7: مشادة بين كيروش وسيسيه بعد تدخل قوي على تريزيجيه

ق3: بولاي ديا يسجل الهدف الأول لمنتخب السنغال من عرضية ساليو سيس

ق1: توقف اللعب لإصابة عمر جابر بعد كرة مشتركة مع ساليو سيس

بداية المباراة