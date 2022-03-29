كرة يد - بسبب الخلافات بين البلدين.. سحب تنظيم بطولتي أمم إفريقيا من المغرب والجزائر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد سحب تنظيم النسختين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من بلدي المغرب والجزائر على الترتيب.

وبرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قراره بسبب الخلافات السياسية بين البلدين وتهديد كل منهما بمقاطعة البطولة وعدم المشاركة في النسخة الأخرى.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا في يوليو 2022، بينما تستضيف الجزائر النسخة السادسة والعشرين في يناير 2024.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن إجراء اجتماع طارئ أمس الإثنين عن طريق الفيديو لمراجعة موقف المواعيد النهائية للبطولة.

وأشار بيان الاتحاد الإفريقي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لوقف تهديدات المقاطعة ولكن مع الأسف فإن المشاعر المضادة لا تزال قائمة بين البلدين.

وقرر الاتحاد الإفريقي بناء على ذلك سحب تنظيم النسخة الخامسة والعشرين من المغرب والسادسة والعشرين من الجزائر.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس 2020.