مباشر حلم المونديال - دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

جماهير مصر في داكار قبل لمواجهة السنغال

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة الحاسمة بين مصر والسنغال لحسم بطاقة الصعود لكأس العالم 2022 في قطر.

ويقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأجواء المباراة منذ بداية اليوم وحتى النهاية.

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دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد قبل عمليات الإحماء

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هتافات قوية من الجماهير المصرية في داكار قبل مواجهة السنغال

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3:55 عصرا - جماهير السنغال تحتشد أمام ملعب عبد الله واد

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3:30 - الجماهير المصرية تصل إلى داكار استعدادا للمواجهة

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3:00 - مدرجات ملعب عبد الله واد تقترب من الاكتمال قبل 4 ساعات على المباراة

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2:00 ظهرا - ملعب عبد الله واد قبل 5 ساعات على المباراة

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الجماهير المصرية في مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ داكار

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12:00 ظهرا - جماهير السنغال أمام ملعب عبد الله واد قبل 7 ساعات على المباراة

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جماهير السنغال بدأت تتوافد على الملعب منذ الصباح

مصر السنغال تصفيات كأس العالم حلم المونديال
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