كرة سلة - الجزيرة يعبر سبورتنج ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

نادي الجزيرة لكرة السلة

حسم نادي الجزيرة تأهله لـ نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على سبورتنج.

وفاز الجزيرة في المواجهة الرابعة للسلسلة بنتيجة 71-58 ليحسمها لصالحه بنتيجة 3-1.

وضرب الجزيرة موعدا مع الأهلي في نصف النهائي.

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وفاز الأهلي في وقت سابق على مصر للتأمين بثلاث مباريات دون رد.

ويلعب الزمالك في نصف النهائي الآخر مع الاتحاد بعد فوز الأول على المصرية للاتصالات 3-1 والثاني على سموحة 3-0.

تقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

الجزيرة الأهلي دوري السوبر كرة سلة
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