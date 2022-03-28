استراحة في الكأس - بيراميدز (1)-(0) لافيينا.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 28 مارس 2022 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة بيراميدز مع لافيينا في دور الـ 32 من كأس مصر.
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نهاية الشوط الأول
ق42. تسديدة قوية من محمود صابر ولكن ترتد من القائم
ق34. جوووول أول لبيراميدز برأسية عن طريق أحمد سامي
ق26. رأسية من فخر الدين بن يوسف وكاميني حارس لافيينا يتصدى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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