مباشر في الكأس - بيراميدز (1)-(0) لافيينا.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 28 مارس 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف علي جبر في مرمى الصفاقسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة بيراميدز مع لافيينا في دور الـ 32 من كأس مصر.

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انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42. تسديدة قوية من محمود صابر ولكن ترتد من القائم

ق34. جوووول أول لبيراميدز برأسية عن طريق أحمد سامي

ق26. رأسية من فخر الدين بن يوسف وكاميني حارس لافيينا يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز لافيينا كأس مصر
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