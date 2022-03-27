استفتاء الأفضل في تاريخ مصر.. شارك الآن
الأحد، 27 مارس 2022 - 17:10
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
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