تعادل ودي قاتل لأيرلندا مع بدلاء بلجيكا

تعادل منتخب أيرلندا مع بلجيكا بهدفين لكل فريق في مباراة ودية أقيمت على ملعب أفيفا في ايرلندا.

أحرز أهداف بلجيكا كل من ميتشي باتشواي وهانس فاناكين، بينما سجل هدفي أيرلندا كل من تشيلوزي أوجببين وألان براون.

تقدم باتشاوي لبلجيكا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بعدما راوغ مدافع أيرلندا داخل منطقة الجزاء ليسدد تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة.

وتعادل أوجبين لأيرلندا في الدقيقة الـ 35 بمقصية رائعة بعد متابعة لرأسية أخرجها الدفاع.

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب بلجيكا مرة أخرى عن طريق فاناكين برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها ثورجان هازارد ليضعها فاناكين وتغير مسارها من الدفاع وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ 85 تعادل براون لأيرلندا برأسية رائعة بعد عرضية من أوجبين.

ويستعد منتخب بلجيكا لخوض منافستا كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب بلجيكا لكأس العالم بشكل مباشر بعد تصدره للمجموعة الخامسة في تصفيات أوروبا والتي ضمت كل من ويلز، والتشيك، وإيستونيا، وبيلاروسيا.

بينما حل منتخب أيرلندا في المركز الثالث في المجموعة الأولى والتي ضمت كل من صربيا، والبرتغال، ولوكسبمورج، وأذربيجان، ليخرج من التصفيات ويفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.