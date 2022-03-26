وزير الرياضة: تحفيز مادي وطيران مباشر لمنتخب مصر.. والروح الغائبة منذ 2018 عادت

تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن توفير الدعم لمنتخب مصر في المواجهة الأخيرة ضد السنغال ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "في بداية كأس العرب صار منتخبنا يملك الروح. منذ كأس العالم في روسيا 2018 لم نرَ روح المنتخب المصري".

وأضاف "منتخبنا الآن حريص على بلاده ويخشى عدم الأداء بالشكل المناسب. نسير خطوة تلو الأخرى وحظينا بنتيجة جيدة في كأس أمم إفريقيا، والآن لدينا جولتين مع منتخب قوي ولكن نحن أيضا منتخب قوي، ولم نخسر أمامه".

وأوضح "في كأس أمم إفريقيا 2019 كان لدينا تنظيما مميزا ولكن الفريق غادر البطولة ولم تكن هناك أي روح. الآن كنا نتمنى زيادة النتيجة عن 1-0 ولكننا نواجه فريقا كبيرا ويجب أن نتحلى بالواقعية".

وتابع "نقول للمنتخب إننا من الممكن أن ننتقد ونتمنى ولكننا خلفكم ونأمل أن تعودوا إلينا بالتأهل".

وواصل صبحي "التحفيز المادي موجود رغم أنه ليس الأساس، وهذا غير المكافأة الأساسية للاعبين. سيتم توفير طيران مباشر من مصر إلى السنغال بدلا من التوقف للتزود بالوقود".

وروى وزير الرياضة اتصالا تلقاه من نجم الكرة المصرية طاهر أبو زيد: "اتصل بي وأخبرني من باب التفاؤل أن هدف حسام حسن في تصفيات كأس العالم 1990 أتى في الدقيقة الرابعة، وكذلك هدف مصر أمام السنغال".

واختتم "منتخب السنغال قد يتلقى الضغط الجماهيري بشكل عكسي، وأي هدف لنا في أرضه سيمنحنا الأفضلية".

وفاز منتخب مصر ذهابا على استاد القاهرة بهدف عكسي سجله ساليو سيس بشباكه في الدقيقة الرابعة.

وتلعب مباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.