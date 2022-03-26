استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إكرامي الشحات.. الخطيب وشحاتة ضمن الخماسي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمود الخطيب

2- حسن شحاتة

3- علي أبو جريشة

4- مصطفى يونس

5- إبراهيم يوسف

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا