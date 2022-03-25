مباشر تصفيات المونديال - مالي تواجه تونس.. معلول والجزيري أساسيان

الجمعة، 25 مارس 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال تونس بهدف يوسف المساكني على نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ومالي في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب 26 مارس.

ويبدأ علي معلول وسيف الدين الجزيري أساسيان بقميص تونس، بينما يجلس أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم 29 مارس الجاري.

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