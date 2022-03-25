مباشر طريق المونديال - الكاميرون (0) - (1) الجزائر.. جووووووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب الكاميرون ضد الجزائر على ملعب جابوما ضمن منافسات المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وهذه هي مباراة الذهاب، حيث سيقام الإياب في التاسع والعشرين من مارس على أراضي محاربي الصحراء.

وتقام في الوقت ذاته مباراة مالي وتونس، بينما انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب بالتعادل 1-1.

ولاحقا يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب غانا ضد نيجيريا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 41 جوووووووووول أول للخضر.. عرضية من يوسف بلايلي ورأسية إسلام سليماني تسكن شباك الكاميرون

ق 31 تشوبو موتينج ينفرد ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

ق 25 محاولة وحيدة حتى الآن من نصيب الجزائر

ق 13 تسديدة خطيرة من إسلام سليماني يتصدى لها أندريه أونانا

بداية المباراة