مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. دخول الجمهور استاد القاهرة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 14:30

كتب : نادر عيد

جمهور مصر

تابع مباشرة لحظة بلحظة كل ما يخص المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استاد القاهرة يحتضن اللقاء الناري الذي ينطلق الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.

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2:30 - بدء توافد الجمهور على استاد القاهرة

2:00 - فتح أبواب استاد القاهرة

استاد القاهرة في أبهى حلة قبل المواجهة المرتقبة

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عناصر الأمن تستعد لاستقبال المشجعين

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