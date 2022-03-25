مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. الجمهور يتوافد على استاد القاهرة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كل ما يخص المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استاد القاهرة يحتضن اللقاء الناري الذي ينطلق الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.

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2:30 - بدء توافد الجمهور على استاد القاهرة، حوالي 200 مشجع في الدرجة الثالثة يسار الآن

2:00 - فتح أبواب استاد القاهرة

استاد القاهرة في أبهى حلة قبل المواجهة المرتقبة

عناصر الأمن تستعد لاستقبال المشجعين

الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف زي المنتخب في المباراة

🔴 | المنتخب الوطني بالقميص الأحمر و الشورت الأسود والجوارب البيضاء في مواجهة السنغال اليوم 🇪🇬 …. ⬇️⬇️#EFA https://t.co/IfFgIjAw1r — EFA.eg (@EFA) March 25, 2022

الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الإياب في داكار يوم الثلاثاء تعلن نفاد التذاكر عبر موقعها الإلكتروني