مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. الجمهور يتوافد على استاد القاهرة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 14:30

كتب : نادر عيد

استاد القاهرة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كل ما يخص المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استاد القاهرة يحتضن اللقاء الناري الذي ينطلق الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.

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