تشكيل طريق المونديال – رونالدو وبرونو وجوتا وبيرناردو أساسيون ضد تركيا

الخميس، 24 مارس 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - البرتغال - يورو 2020

دفع فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال بالقوة الضاربة لفريقه في التشكيل الأساسي لملاقاة تركيا.

ويستضيف منتخب البرتغال منافسه تركيا في ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو في نصف نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من مواجهة إيطاليا ومقدونيا الشمالية لتحديد المتأهل للمونديال.

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وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

في الدفاع: ديوجو دالوت- دانيلو- جوزيه فونتي- رافائيل جيريرو

في الوسط: برونو فيرنانديز- جواو موتينيو- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: ديوجو جوتا- كريستيانو رونالدو- أوتافيو

البرتغال تركيا طريق المونديال
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