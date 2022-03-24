مباشر طريق المونديال – العراق ضد الإمارات.. بداية اللقاء

الخميس، 24 مارس 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

منتخب العراق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي العراق والإمارات التي تقام في ملعب الملك فهد الدولي في السعودية في تاسع جولات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط.

أما العراق فيحتل المركز السادس والأخير بخمس نقاط.

ويتبقى مباراة أخرى غير تلك التي تقام اليوم لتحديد المتأهل للملحق لمواجهة أستراليا.

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بداية اللقاء

العراق الإمارات طريق المونديال
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