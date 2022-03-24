بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين

أشاد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بتصريحات هيكتور بيلرين لاعب ريال بيتيس التي ندد فيها بازدواجية معايير الغرب على خليفة الغزو الروسي على أوكرانيا.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان

وأثار بيلرين الجدل العام بعد اتهامه للشعوب الأوروبية بالعنصرية لتركيزها على قضية أوكرانيا وإهمال الحروب التي تتعرض لها عدد من الدول في الشرق الأوسط.

وعلق حكيمي على التصريحات التي نشرت في وقت سابق خلال فيديو عبر حساب الإسباني على تويتر.

وكتب النجم المغربي: "نجم داخل وخارج الملعب".