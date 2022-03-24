بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين

الخميس، 24 مارس 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

حكيمي- باريس سان جيرمان

أشاد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بتصريحات هيكتور بيلرين لاعب ريال بيتيس التي ندد فيها بازدواجية معايير الغرب على خليفة الغزو الروسي على أوكرانيا.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

وأثار بيلرين الجدل العام بعد اتهامه للشعوب الأوروبية بالعنصرية لتركيزها على قضية أوكرانيا وإهمال الحروب التي تتعرض لها عدد من الدول في الشرق الأوسط.

وعلق حكيمي على التصريحات التي نشرت في وقت سابق خلال فيديو عبر حساب الإسباني على تويتر.

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وكتب النجم المغربي: "نجم داخل وخارج الملعب".

ماذا قال بيلرين؟

وتحدث هيكتور بيلرين في حوار صحفي مع "The English Media": "اهتمامنا بهذه الحرب أراه أمرا قاسيا بينما لا أحد يهتم بالكثير من الحروب الأخرى".

وأضاف "لا أعرف إن كان سبب اهتمامنا هو أن هؤلاء يشبهوننا أو أنه صراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر على المستوى الاقتصادي أو اللاجئين".

وتابع "لا أحد يتحدث تماما عن الحرب في فلسطين، وكذلك اليمن والعراق".

وواصل "والآن يطرحون فكرة عدم لعب روسيا كأس العالم، رغم أن دول عديدة أخرى فعلت الأمر نفسه طوال سنوات عديدة دون رد فعل".

وأتم "من القاسي أن تحصل هذه الحرب على الاهتمام والتغطية الإعلامية، أرى ذلك عنصرية شديدة ويفتقد للتعاطف، لأن الكثير من الأرواح تسقط في صراعات عديدة أخرى ولا نوليها أي أهمية".

وتم استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وسبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من العقوبات طالبت روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.

أشرف حكيمي فلسطين روسيا أوكرانيا
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