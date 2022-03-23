عمر جابر: أي لاعب سيدفع به كيروش أمام السنغال سيقتال من أجل تحقيق الفوز

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - عمرو السولية

يرى عمر جابر لاعب منتخب مصر أن مواجهة السنغال هي الأهم للجيل الحالي للفراعنة.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

السنغال
مصر

وقال عمر جابر عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة السنغال مهمة لكل الشعب المصري والجيل الحالي في المنتخب".

وأضاف "المنتخب قدم أداء مميز في بطولة إفريقيا وهذه أول مرة انضم للمنتخب مع كيروش، ومجموعة اللاعبين لديها حلم وهو الوصول للمونديال وإسعاد الجماهير".

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وأكمل "هدفنا هو تحقيق الفوز على السنغال وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة لتحقيق حلم الجمهور".

لاعب بيراميدز شدد "الجميع مستعد ويتدرب بشكل جيد ويحارب حتى يشارك في المباراة ويقدم أقصى ما لديه".

وأشار "أي لاعب سيدفع به كيروش أمام السنغال سيلعب بكل قوة ويقاتل في الملعب".

وأتم تصريحاته "نشعر بالسعادة لحضور الجمهور الذي سيشجعنا بقوة وإن شاء الله نستطيع إسعادهم".

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبل، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية، داكار.

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