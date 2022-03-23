خبر في الجول - كيروش يفرض نظاما صارما في معسكر مصر.. واجتماعات مع اللاعبين

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:16

كتب : بسام أبو بكر

اعتراض كارلوس كيروش على قرار باكاري جاساما

فرض كارلوس كيروش المدير الفني نظاما صارما علي معسكر منتخب مصر قبل مواجهة السنغال الحاسمة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن كيروش أغلق المعسكر وأصبح يقتصر فقط على المسموح لهم بالدخول وما دون ذلك لا يحضر إلا بموافقة مسبقة.

وجاء القرار من كارلوس كيروش لفرض السيطرة والحفاظ علي الهدوء داخل المعسكر.

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ويشاهد الجهاز الفني مباراة السنغال في نهائي أمم إفريقيا أكتر من مرة للوقوف علي الأخطاء وشرحها للاعبين.

ويحرص كيروش أثناء التواجد في فندق الإقامة علي عقد جلسات منفردة مع اللاعبين لشرح واجبات كل لاعب ودوره داخل الملعب لتلافي الوقوع في الأخطاء.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الثالث اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوى الساعة الخامسة.

وتطير بعثة السنغال من المغرب عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهره وتصل مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مصيرية مع السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في ستاد القاهرة.

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ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب ديامنيديو بداكار في 29 مارس.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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