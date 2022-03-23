بريطانيا وإيرلندا: تقدمنا بطلب تنظيم يورو 2028

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا في نهائي يورو 2020

أعلنت المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا يوم الأربعاء التقدم بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028.

وتضم بريطانيا، دول إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، بينما ستنضم لهم جمهورية إيرلندا في تنظيم العرس الأوروبي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

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"اتفقت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وجمهورية إيرلندا على تقديم ملف استضافة بطولة يورو 2028".

"تقدمنا بطلب استضافة بطولة يورو 2028 التي تدر عوائد مالية مثل كأس العالم، علما بأن تكاليف إقامتها أقل بكثير".

"إنه لشرف أن نستضيف بشكل جماعي بطولة يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا بأسرها".

"ستكون أيضا فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".

وبحسب جريدة ذا تايمز، فإنه في حال عدم تقديم عرض منافس حتى نهاية يوم الأربعاء فمن المنتظر أن يتم إعلان استضافة بريطانيا وإيرلندا للبطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 7 إبريل عن الفائز باستضافة يورو 2028.

كما سيحدد أيضا موعدا نهائيا لنهاية العام لتلقي جميع الضمانات الحكومية اللازمة إذا لم يتم استلامها في الوقت المناسب، فسيتم إعادة فتح المزايدة على البطولة.

ومن المتوقع أن تحسم إيطاليا تقديمها لملف لاستضافة يورو 2032. وقد ضغطت تركيا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر في عرض من البلاد إما لعام 2028 أو 2032 بعد تقديم عرض غير ناجح عدة مرات من قبل لكن المصادر تقول إنه يبدو أنها استبعدت تحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. محاولة بريطانية وايرلندية.

كانت روسيا تدرس أيضا تقديم عرض للحصول على يورو 2028، لكن تم التخلي عن ذلك بعد غزو أوكرانيا.

من المتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة من 24 فريقا في يورو 2024 في ألمانيا إلى 32 فريقا لعام 2028. ومع ذلك حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستضافة المشتركة من المحتمل ألا تتأهل أي من الدول الخمس المضيفة تلقائيا.

تشمل الضمانات الحكومية الضرورية الالتزامات المتعلقة بالأمن والتسويق والضرائب والتأشيرات من بين متطلبات أخرى

يورو 2028 إنجلترا
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