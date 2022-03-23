بيلرين عن حرب روسيا وأوكرانيا: الاهتمام بها قاسيا.. لماذا لا يتحدث أحد عن فلسطين والعراق؟

هيكتور بيلرين طرح تسائلا هاما: "لماذا لا يتحدث أحد عن الحرب في فلسطين واليمن والعراق؟".

تحدث الظهير الإسباني المعار مع ريال بيتيس الإسباني من أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي عن الاهتمام بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال هيكتور بيلرين في حوار صحفي مع "The English Media": "اهتمامنا بهذه الحرب أراه أمرا قاسيا بينما لا أحد يهتم بالكثير من الحروب الأخرى".

وأضاف "لا أعرف إن كان سبب اهتمامنا هو أن هؤلاء يشبهوننا أو أنه صراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر على المستوى الاقتصادي أو اللاجئين".

وتابع "لا أحد يتحدث تماما عن الحرب في فلسطين، وكذلك اليمن والعراق".

وواصل "والآن يطرحون فكرة عدم لعب روسيا كأس العالم، رغم أن دول عديدة أخرى فعلت الأمر نفسه طوال سنوات عديدة دون رد فعل".

وأتم "من القاسي أن تحصل هذه الحرب على الاهتمام والتغطية الإعلامية، أرى ذلك عنصرية شديدة ويفتقد للتعاطف، لأن الكثير من الأرواح تسقط في صراعات عديدة أخرى ولا نوليها أي أهمية".

وتم استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وسبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من العقوبات طالبت روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.

ولعب بيلرين 27 مباراة هذا الموسم مع ريال بيتيس صنع خلالها أربعة أهداف.