ماركا: رغم الخروج المبكر من الدوري الأوروبي.. لوبتيجي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

جولين لوبتيجي

دخل جولين لوبتيجي المدير الفني الحالي لنادي إشبيلية الإسباني دائرة اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي لقيادة الإدارة الفنية خلفا لرالف رانجنيك.

ويتولى رالف رانجنيك تدريب يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وسيصبح المدير الرياضي للشياطين الحمر بدء من الصيف المقبل.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد أعجبت بأداء لوبتيجي مع إشبيلية خلال الفترة الأخيرة.

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ورغم خروج إشبيلية المفاجيء من الدوري الأوروبي على يد وست هام يونايتد من دور الـ16 إلا أن المستويات التي يقدمها في الدوري جعلت لوبتيجي ضمن المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن المتصدر ريال مدريد بعد مرور 29 جولة من منافسات المسابقة.

ويتصدر الإسباني قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بجانب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان ولويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وإريك تن هاج مدرب أياكس بحسب التقارير.

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وضع غير مستقر

وشهد الموسم الحالي تعيين 3 مدربين لمانشستر يونايتد، إذ بدأ الفريق موسمه تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن يتعرض للإقالة ويتولى مساعده مايكل كاريك المهمة مؤقتا بدلا منه.

ليأتي خلفه رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

ولم ينجح رانجنيك في إنقاذ موسم الشياطين الحمر، بعدما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا على يد ميدلسبروه، قبل أن يتعرض للإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

بينما يأمل الشياطين الحمر للحاق بركب المتأهلين لدوري أبطال أوروبا، فالفريق يحتل المركز السادس برصيد 50 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد إشبيلية
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