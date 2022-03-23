تقرير: أبراموفيتش يسعى لشراء نادٍ تركي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

رومان أبراموفيتش

بدأ الروسي رومان أبراموفيتش السعي لشراء نادي جديد ووجد ضالته في الدوري التركي.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تجميد أموال أبراموفيتش في البلاد ومن ضمنها نادي تشيلسي مع تجميد كامل حسابات النادي البنكية، وذلك على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن أبراموفيتش نيته في بيع النادي دون الحصول على المقابل المادي وفقا للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية.

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ونقلت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن صحيفة "فانتيك" التركية أن رومان أبراموفيتش على وشك شراء نادٍ جديد.

وأضاف التقرير "يقال إن المفاوضات بدأت بين عشيرة رجل الأعمال الروسي وممثلي ميمت سيبيل للحصول على نادي جوزتيبي".

وأكمل التقرير "من المتوقع أن يلتقي سيبيل، الذي استقال مؤخرا وسيرحل بعد نهاية الموسم الجاري، مع أبراموفيتش في غضون أيام قليلة".

وسبق أن حقق النادي لقب الدوري التركي عام 1950، كما فاز بلقب كأس تركيا مرتين عامي 1969 و1970 وكأس الاتحاد التركي 1963.

ويلعب جوزتيبي في الدوري التركي منذ 2017، ويحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط قبل 8 جولات على النهاية.

رومان أبراموفيتش تشيلسي جوزتيبي الدوري التركي
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